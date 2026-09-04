АО "ГЛОНАСС": беспилотники могут сэкономить складам до 12 млн рублей в год

Использование беспилотников для доставки заказов может позволить бизнесу отказаться от открытия дополнительных складов и сэкономить до 10–12 млн рублей в год на одном объекте.
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