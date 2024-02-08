Посол РФ Мешков: вопрос мер в отношении французских активов прорабатывается

Посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил РИА Новости, что вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования Евросоюзом доходов от замороженных активов РФ еще только прорабатывается.
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