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Посол РФ Мешков: вопрос мер в отношении французских активов прорабатывается

Посол РФ Мешков: вопрос мер в отношении французских активов прорабатывается

Посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил РИА Новости, что вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования Евросоюзом доходов от замороженных активов РФ еще только прорабатывается.

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