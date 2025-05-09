Станция «Адмиралтейская» ограничена на вход. Петербургский метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь».
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Станция «Адмиралтейская» ограничена на вход. Петербургский метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь».