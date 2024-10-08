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Путин: сотрудничество СНГ и БРИКС укрепило позиции Содружества на мировой арене

Путин: сотрудничество СНГ и БРИКС укрепило позиции Содружества на мировой арене

Взаимодействие стран СНГ и БРИКС усилило позиции Содружества на мировой арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе, передает РИА Новости.

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