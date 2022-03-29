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Союз биатлонистов РФ подал апелляцию на отстранение спортсменов от международных соревнований

Союз биатлонистов РФ подал апелляцию на отстранение спортсменов от международных соревнований

Об этом президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил во вторник, 29 марта. Он дал понять, что озвученное Международным союзом биатлонистов решение о приостановке членства в нем российской федерации также планируется оспорить.

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