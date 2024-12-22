Политика как он...
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Политика как она есть

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Аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не будут разговаривать с Россией на равных

Аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не будут разговаривать с Россией на равных

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к России, что она должна понять.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Да нах....вы нам нужны, стереть ластиком, чище земля будет!
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