Аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не будут разговаривать с Россией на равных

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к России, что она должна понять.
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