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В Польше наблюдается нехватка патриотов – министр обороны

В Польше наблюдается нехватка патриотов – министр обороны

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране наблюдается недостаточное количество поляков, готовых защищать свою родину.

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