Китай отслеживает филиппинские суда, незаконно скопившиеся в акватории острова Хуанъянь

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Береговая охрана Китая /БОК/ в четверг активизировала наблюдение на месте и сбор доказательств после того, как филиппинские корабли незаконно скопились в акватории, прилегающей к китайскому острову Хуанъянь, и занялись деятельностью, не связанной с обычным рыболовством.