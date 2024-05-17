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Китай

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Китай отслеживает филиппинские суда, незаконно скопившиеся в акватории острова Хуанъянь

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Береговая охрана Китая /БОК/ в четверг активизировала наблюдение на месте и сбор доказательств после того, как филиппинские корабли незаконно скопились в акватории, прилегающей к китайскому острову Хуанъянь, и занялись деятельностью, не связанной с обычным рыболовством.

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