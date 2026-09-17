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Царьград

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В Челябинской области 17 сентября пройдут ливни с грозами до +21

В Челябинской области 17 сентября пройдут ливни с грозами до +21

В Челябинской области в четверг, 17 сентября, ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы.

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