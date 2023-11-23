Вице-премьер Госсовета КНР призвал госпредприятия центрального подчинения продолжать оказывать содействие развитию Синьцзяна

Урумчи, 22 ноября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин призвал государственные предприятия центрального подчинения предпринимать дальнейшие усилия по оказанию содействия Синьцзяну, помогая ему лучше обслуживать новую архитектонику развития страны и интегрироваться в нее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)