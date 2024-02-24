Нормальный парень: признаки, где познакомиться, как строить отношения

Нормальный парень – это не просто идеальный мужчина. Это нечто большее. Ведь если под идеальным мужчиной женщины понимают доброго и щедрого, красивого и умного, а также горячего в постели представителя противоположного пола, то нормальный парень – это все вышеперечисленное, но еще плюс порядочный ….