Нормальный парень: признаки, где познакомиться, как строить отношения

Нормальный парень – это не просто идеальный мужчина. Это нечто большее. Ведь если под идеальным мужчиной женщины понимают доброго и щедрого, красивого и умного, а также горячего в постели представителя противоположного пола, то нормальный парень – это все вышеперечисленное, но еще плюс порядочный ….
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