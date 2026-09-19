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ТАСС: более 5,8 миллионов избирателей проголосовали на выборах электронно

ТАСС: более 5,8 миллионов избирателей проголосовали на выборах электронно

Свыше 5,8 миллионов граждан России проголосовали на выборах электронно. Об этом сообщил ТАСС на основании данных из федеральной и московской систем электронного голосования.

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