Мишустин заявил о ключевой роли МСП в «донастройке» экономики

Малый и средний бизнес (МСП) станут ключевыми звеньями в «донастройке» экономики России для реализации целей, которые президент Владимир Путин поставил правительству РФ: восстановление новых регионов и попадание страны в топ-4 экономик мира.
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