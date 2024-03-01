Инфляция снизилась в Подмосковье в январе

Годовая инфляция в Московской области снизилась до 7,15% с 7,28% в январе 2024 года. Ее сокращение связано с увеличением предложения определенных услуг и ослаблением потребительского спроса на непродовольственные товары в Подмосковье.
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