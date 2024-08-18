Появились новые подробности ДТП с мотоциклом и Tesla на автопилоте

Недавняя трагедия на дорогах, унесшая жизнь мотоциклиста, снова ставит под сомнение безопасность и этичность использования систем автопилота, в частности, технологии Full Self-Driving (FSD) от компании Tesla.
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