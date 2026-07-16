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Воронежские новости

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Воронежский «Главмяспром» выставил имущество на торги за 654 миллиона рублей

Воронежский «Главмяспром» выставил имущество на торги за 654 миллиона рублей

Самый дорогой лот, включающий 147 объектов, оценён в 492,9 миллиона рублей. В его составе — четыре земельных участка и 19 капитальных строений, среди которых здание площадью 3,1 тысячи квадратных метров, оценённое в 47,7 миллиона рублей.

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