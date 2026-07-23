Такер Карлсон: никто в администрации Трампа не знает, как выйти из войны с Ираном

Такер Карлсон рассказал, что никто в администрации Трампа не знает, как выйти из войны с Ираном, и попутно поведал об истории шантажа Израилем Билла Клинтона в бытность того президентом США: Каждый президент подвергался влиянию этой маленькой страны.