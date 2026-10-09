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Татар-информ

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Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу выигрышных лотерейных билетов

Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу выигрышных лотерейных билетов

Жители Татарстана за год купили на почте более 386 тыс. выигрышных лотерейных билетов. Республика заняла девятое место в общероссийском рейтинге и девятое место по общей сумме выигрышей.

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