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Новости экономики России

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Доллар нашел лакмусовую бумагу

Доллар нашел лакмусовую бумагу

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Слабый отчет об американской занятости за июль с последующим заявлением Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, что ФРС не приветствует охлаждение рынка труда, превратил спекулянтов в коротких продавцов доллара США.

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