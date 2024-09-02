Доллар нашел лакмусовую бумагу

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Слабый отчет об американской занятости за июль с последующим заявлением Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, что ФРС не приветствует охлаждение рынка труда, превратил спекулянтов в коротких продавцов доллара США.