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Царьград

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«Не катастрофа»: Сырский заявил, что считает курскую операцию успешной

«Не катастрофа»: Сырский заявил, что считает курскую операцию успешной

Успех или катастрофа? Сырский оценил курскую операцию для ВСУ.Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал вторжение в Курскую область успешным, несмотря на потерю большей части захваченных территорий.

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