Русская весна
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Русская весна

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Запад перестанет финансировать Киев из-за «тысячи Зеленского», — Порошенко

Запад перестанет финансировать Киев из-за «тысячи Зеленского», — Порошенко

Запад может перестать оказывать помощь Украине из-за того, что Владимир Зеленский пообещал украинцам выплатить по 1 тыс.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Этот ебальник нажрал....
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