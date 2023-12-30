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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жальгирис» отправил в отставку Казиса Максвитиса. Его место занял Андреа Тринкьери

Итальянец сменил на этом посту Казиса Максвитиса, который руководил командой с 2022 года. Контракт до 2025 года.

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