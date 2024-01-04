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Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина на выборах

Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина на выборах

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков вручил в Гостином дворе первые удостоверения доверенным лицам российского лидера на предстоящих выборах.

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