Утренние зарядки и спортивные мастер-классы проведут ко Дню физкультурника

В Москве подготовили программу ко Дню физкультурника в рамках проекта «Лето в Москве». Жителей и гостей столицы ждут спортивные фестивали, открытые тренировки, семейные эстафеты, мастер-классы и встречи с известными спортсменами.
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