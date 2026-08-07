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МОСИНФОРМ

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Утренние зарядки и спортивные мастер-классы проведут ко Дню физкультурника

Утренние зарядки и спортивные мастер-классы проведут ко Дню физкультурника

В Москве подготовили программу ко Дню физкультурника в рамках проекта «Лето в Москве». Жителей и гостей столицы ждут спортивные фестивали, открытые тренировки, семейные эстафеты, мастер-классы и встречи с известными спортсменами.

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