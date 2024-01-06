Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле ВС Украины

По последним данным, трое жителей погибли, а еще двенадцать получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов, проведенных Вооруженными силами Украины по жилым районам Донецкой Народной Республики (ДНР).
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