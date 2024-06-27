В Одессе рассказали о повальном увольнении сотрудников из скорой помощи

Мэр Одессы Геннадий Труханов в публикации в своем телеграм-канале сообщил, что город испытывает острую нехватку водителей и фельдшеров скорой помощи, и за последние месяцы оттуда уволилось более 600 сотрудников.
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