Митинг в Орске: Жители выдвинули ультиматум властям и получили ответы на вопросы

Жители Орска в связи с недовольством от компенсационных выплат от затопления собственного имущества и работой властей вышли к зданию администрации, где провели разговор с главой и получили ответы на все свои вопросы.
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