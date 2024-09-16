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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон

Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА пересекла отметку в тысячу очков за сезон

Центровая «Лас-Вегаса» первой в истории WNBA пересекла отметку в тысячу набранных очков за сезон. На прошлой неделе Уилсон установила новый рекорд женской НБА по результативности за чемпионат (956).

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