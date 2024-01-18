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Минобороны Южной Кореи: КНДР продала РФ сверхкрупнокалиберные РСЗО KN-25

Минобороны Южной Кореи: КНДР продала РФ сверхкрупнокалиберные РСЗО KN-25

Москва получила от Пхеньяна не только баллистические ракеты малой дальности KN-23 с радиусом действия от 430 до 690 км в зависимости от БЧ, но и сверхкрупнокалиберные реактивные системы залпового огня KN-25 калибра 600 мм и дальнобойностью в 380 км (длинна 8,2 метра, вес 3000 кг).

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