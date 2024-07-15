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Четыре человека пострадали от взрыва катера в Подмосковье

Четыре человека пострадали от взрыва катера в Подмосковье

Среди пострадавших есть трое детей.В Богородском городском округе взорвался катер. Инцидент произошёл в воскресенье, 14 июля, на Кудиновском карьере.

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