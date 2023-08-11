республика Коми, окрестности села Объячево

Северные Увалы - холмистая возвышенность в северной части Восточно-Европейской равнины. Расположены на территории Вологодской, Костромской, Кировской областей и республики Коми Увалы плотно покрыты хвойной растительностью, а низины - сильно заболочены С некоторых из этих возвышенностей, открываются отличные виды на окрестности В Северных Увалах берет начало река Юг, одна из крупнейших рек на территории Вологодской и Кировской областей, являющаяся одним из истоков Северной Двины.