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республика Коми, окрестности села Объячево

республика Коми, окрестности села Объячево

Северные Увалы - холмистая возвышенность в северной части Восточно-Европейской равнины. Расположены на территории Вологодской, Костромской, Кировской областей и республики Коми Увалы плотно покрыты хвойной растительностью, а низины - сильно заболочены С некоторых из этих возвышенностей, открываются отличные виды на окрестности В Северных Увалах берет начало река Юг, одна из крупнейших рек на территории Вологодской и Кировской областей, являющаяся одним из истоков Северной Двины.

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