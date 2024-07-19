Фонд Карнеги* внесли в перечень нежелательных организаций

Минюст РФ на основании решения Генпрокуратуры от 1 июля внес американский аналитический центр Carnegie Endowment for International Peace* в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
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