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Фонд Карнеги* внесли в перечень нежелательных организаций

Минюст РФ на основании решения Генпрокуратуры от 1 июля внес американский аналитический центр Carnegie Endowment for International Peace* в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

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