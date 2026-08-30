ТОП ярких событий ЦФО

По воскресеньям мы традиционно подводим итоги недели в Центральном федеральном округе. В этом выпуске — самые резонансные и заметные события, которые произошли в регионах ЦФО за последние семь дней.
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