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Понастроили. Почему на дороге общего пользования в Барнауле установили шлагбаумы?

Понастроили. Почему на дороге общего пользования в Барнауле установили шлагбаумы?

В администрации объяснили, что фактически проезд Рыночный дорогой общего пользования не является и скоро из перечня его исключат Сразу несколько шлагбаумов появилось в Барнауле в проезде Рыночном, который соединяет улицы Профинтерна и Пионеров.

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