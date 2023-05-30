Понастроили. Почему на дороге общего пользования в Барнауле установили шлагбаумы?

В администрации объяснили, что фактически проезд Рыночный дорогой общего пользования не является и скоро из перечня его исключат Сразу несколько шлагбаумов появилось в Барнауле в проезде Рыночном, который соединяет улицы Профинтерна и Пионеров.
В администрации объяснили, что фактически проезд Рыночный дорогой общего пользования не является и скоро из перечня его исключат Сразу несколько шлагбаумов появилось в Барнауле в проезде Рыночном, который соединяет улицы Профинтерна и Пионеров.
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