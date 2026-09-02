Офицер назвал точку запуска беспилотников ВСУ на Мордовию

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда ВСУ могли запустить БПЛА для атаки Мордовии, где в ночь на 2 сентября объявлялась беспилотная опасность.