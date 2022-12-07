Что такое спекуляция на бирже?

Спекуляция — это действия направленные на получение дохода от разницы между ценой покупки и продажи. Как правило выполняется в краткосрочный период времени, когда изначально приобрёл что-либо, в данном случае ценные бумаги, с целью их скорейшей реализации по более высокой стоимости.
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