Путин заявил, что интересовался у Зеленского о причине поддержки неонацистов

РИАМО - 9 фев. Глава государства Владимир Путин рассказал, что лично разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, спрашивал у него о причине поддержки неонацистов в стране, сообщается на сайте Кремля.
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