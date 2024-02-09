РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

72 подписчика

Путин заявил, что интересовался у Зеленского о причине поддержки неонацистов

Путин заявил, что интересовался у Зеленского о причине поддержки неонацистов

РИАМО - 9 фев. Глава государства Владимир Путин рассказал, что лично разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, спрашивал у него о причине поддержки неонацистов в стране, сообщается на сайте Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх