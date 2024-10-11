Отключение электроэнергии в х.Красногорском 11 октября с 09 до 16 часов ул. Станичння д. 2/1-15, ул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отключение электроэнергии в х.Красногорском 11 октября с 09 до 16 часов ул. Станичння д. 2/1-15, ул.