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Axios: в США ищут способ остановить опасный ИИ с помощью других нейросетей

Axios: в США ищут способ остановить опасный ИИ с помощью других нейросетей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Ведущие компании США в сфере искусственного интеллекта создают систему экстренного реагирования на вышедшие из-под контроля алгоритмы, используя для этого другие инструменты искусственного интеллекта.

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