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Метшин: Миллионлы шәһәрдәге үзгә бер җылылык һәм яраткан эшең көч кертә

Метшин: Миллионлы шәһәрдәге үзгә бер җылылык һәм яраткан эшең көч кертә

11 сентябрьдә Казан мэры Илсур Метшин Президент академиясенең Югары идарә мәктәбендә укытыла торган «Җитәкчеләр өчен дәүләт идарәсе остасы» белем бирү программасын тыңлаучылар алдында чыгыш ясады.

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