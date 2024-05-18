Гальченюк о Ротенберге: «Очень энергичный и эмоциональный – хочет побеждать каждый день. Могу только поблагодарить его за работу»

Вчера 30-летний форвард расторг контракт с армейцами и подписал однолетнее соглашение с «Амуром». – Как расстался со СКА? Все ли хорошо с Романом Ротенбергом? Все-таки мы все ждали, что ты будешь доминировать в лиге, но этого не случилось.