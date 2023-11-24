Обанкротившаяся криптобиржа FTX переводит $36 млн в альткоинах на биржи

Масштабный обмен активами: FTX переводит альткоины на $36 млн на главные криптобиржи. Из последних отчетов стало известно, что обанкротившаяся криптобиржа FTX внезапно начала переводить альткоины на общую сумму, превышающую $36 млн, на ведущие криптовалютные биржи.