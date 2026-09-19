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Экс-хавбек ЦСКА Хонда дебютировал в Сингапуре. Это 11-я страна, где сыграл 40-летний японец

40-летний Кейсуке Хонда дебютировал за «Джуронг» в чемпионате Сингапура. Японец вышел на поле на 82-й минуте матча с «Хеганом» (3:0).

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