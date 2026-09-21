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Царьград

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"Запад просто пытается продать": Инсайдер пояснил смысл новой 40-дневки Зеленского для "разгрома России"

"Запад просто пытается продать": Инсайдер пояснил смысл новой 40-дневки Зеленского для "разгрома России"

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украине необходимо еще 40 дней, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия, вызвало немало вопросов.

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