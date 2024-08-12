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Калужские новости

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За выращивание запрещенного растения калужанину грозит лишение свободы

За выращивание запрещенного растения калужанину грозит лишение свободы

Житель Дзержинского района выращивал запрещенное наркосодержащее растение и за это ему грозит длительный срок заключенияЖитель Дзержинского района выращивал запрещенное наркосодержащее растение и за это ему грозит длительный срок заключения.

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