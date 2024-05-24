Заммэра Ракова: В Москве за инновационные проекты наградили почти пять тысяч столичных школьников

В финале школьниками было представлено свыше 14 тыс. проектов Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что победителями научно-практических конференций, которые прошли на базе вузов — партнеров предпрофессионального образования, стали почти 5 тыс.