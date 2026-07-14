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14 июля: Киев в дыму, порты под ударами, ГСМ и железка снова получили по больным местам

14 июля: Киев в дыму, порты под ударами, ГСМ и железка снова получили по больным местам

Сергей Лебедев (Лохматый)     За последние 20 часов набирается не меньше 23 отметок по взрывам, атакам и подлётам.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ГОРИ В АДУ, бл-дская БандероЖОПия!!!
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4 н.
Ураганов Иван
👏👍👍👍
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4 н.