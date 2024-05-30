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В Архангельской области мужчина устроился в школу по поддельным документам и приставал к детям

В Архангельской области мужчина устроился в школу по поддельным документам и приставал к детям

В Архангельской области мужчина купил диплом о высшем образовании в московском метро и устроился в школу, чтобы приставать к детям.

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