В Рязанской области строительство нового моста превысило 25% готовности

На строительстве моста в Рязанской области задействовано более 370 специалистов.На рабочей встрече с зампредом правительства региона Павлом Супруном губернатор Павел Малков обсудил текущий этап возведения объекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии