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Рязанские новости

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В Рязанской области строительство нового моста превысило 25% готовности

На строительстве моста в Рязанской области задействовано более 370 специалистов.На рабочей встрече с зампредом правительства региона Павлом Супруном губернатор Павел Малков обсудил текущий этап возведения объекта.

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