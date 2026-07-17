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Регионы России

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В 2026 году число выпускников колледжей в России достигло миллиона

В 2026 году число выпускников колледжей в России достигло миллиона

В 2026 году российская система среднего профессионального образования достигла исторического максимума: на рынок труда одновременно вышло около одного миллиона выпускников колледжей и техникумов, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

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